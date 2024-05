Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Neukölln hat es in der Nacht zum Samstag auf einem Recyclinghof gebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, standen Metallschrott und -späne in Flammen. Es sei kurzzeitig zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Anwohner wurden wegen einer möglichen Belästigung durch Rauch- und Brandgase gewarnt, die sich aufgrund des Regens weiter Richtung Nord-West ausgebreitet hatten, wie der Sprecher sagte. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst nicht bekannt.