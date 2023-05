Cottbus (dpa/bb) – In zwei Gebäuden auf dem alten Cottbuser Flugplatzgelände hat es am Sonntagabend einen Brand gegeben und nun ermittelt die Kriminalpolizei. 41 Feuerwehr- und vier Rettungskräfte waren nach Angaben der Stadtverwaltung im Einsatz. Zunächst sei der Brand im zweiten Obergeschoss eines leerstehenden Gebäudes bekämpft worden. Ein weiteres Feuer im Keller eines anderen leeren Gebäudes wurde während des Einsatzes bemerkt und konnte ebenfalls gelöscht werden. Verletzt wurde durch die Brände niemand. Die starke Rauchentwicklung an beiden Brandorten bekämpften die Einsatzkräfte mittels eines Druckbelüfters. Im Verlauf der Nacht sei am Brandort alles ruhig geblieben, teilte ein Polizeisprecher am Montagmorgen mit.