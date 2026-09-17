Berlin (dpa/bb) – Wegen eines Brandes an einem Sicherungskasten im U-Bahnhof Wittenbergplatz ist der U-Bahnverkehr in Teilen der Berliner City-West unterbrochen. Wie BVG und Polizei mitteilten, kommt es zu Unterbrechungen der Linien U1, U2 und U3. «Der Bahnhof muss aufgrund der Situation vorerst geschlossen bleiben und kann aktuell nicht angefahren werden», so die BVG.

Die Linie U1 fahre gar nicht. Auf der U2 ist der Verkehr zwischen Potsdamer Platz und Bahnhof Zoo unterbrochen. Auf der U3 besteht die Unterbrechung zwischen Fehrbelliner Platz und Möckernbrücke. Auf diesem Abschnitt ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.





Die BVG teilte mit, wie lange die Reparatur des Schadens dauern werde, lasse sich noch nicht sagen. Zunächst hieß es: «Bis auf Weiteres».

In der Nacht während der Pause im Betrieb waren Feuerwehr und Polizei wegen einer Rauchentwicklung an dem Sicherungskasten zum Bahnhof Wittenbergplatz gerufen worden. Offenbar habe ein technischer Defekt den Brand ausgelöst, hieß es. Verletzte gab es den Angaben zufolge keine.

Die Feuerwehr teilte mit, gebrannt habe es in einem Technikraum an einer Elektroanlage. «Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Zu einer Ausbreitung in weitere Räume kam es nicht.»