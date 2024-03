Berlin (dpa) – Vor dem Start in das Playoff-Viertelfinale gegen die Baden Volleys Karlsruhe am Sonntag (16.00 Uhr) beklagt der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys zwei kurzfristige krankheitsbedingte Ausfälle. Diagonalangreifer Daniel Malescha musste sich am Samstagmorgen einer Blinddarmoperation unterziehen. Libero Adam Kowalski pausiert wegen einer Mandelentzündung. Das teilte der Verein am Samstag mit.