Berlin (dpa) – Sieben Pflichtspiele, sieben Siege: Die Bilanz der Berlin Volleys im bisherigen Saisonverlauf kann sich sehen lassen. Doch vor dem Giganten-Duell der Volleyball-Bundesliga beim VfB Friedrichshafen am Freitag (20.00 Uhr/Dyn) macht sich beim deutschen Meister keineswegs Zufriedenheit breit. «Unsere spielerische Leistung muss besser werden», fordert Geschäftsführer Kaweh Niroomand. «Derzeit blocken wir nicht gut, auch im Aufschlag erwarte ich mehr.»

Gegen die Friedrichshafener, die am Mittwoch bei der SVG Lüneburg 2:3 verloren haben, treten die Volleys nun binnen 19 Tagen bereits zum dritten Mal an. In den beiden Spielen zuvor behielt der Hauptstadtclub die Oberhand: erst mit 3:0 im Bounce-House-Cup in Hildesheim, dann am vergangenen Freitag knapp mit 3:2 im DVV-Pokal-Achtelfinale. Diese beiden Ergebnisse sieht Niroomand aber nicht als Ausdruck einer generellen Überlegenheit der BR Volleys gegenüber dem Erzrivalen in dieser Saison. «Hinnehmen und abhaken», kommentiert er das bisherige Abschneiden gegen den ewigen Rivalen eher pragmatisch.

Ohnehin steht für den Volleys-Geschäftsführer fest: «Beide Mannschaften stecken momentan noch in einem Entwicklungsprozess.» Die Berliner sind ohne ihren zweiten Diagonalangreifer Daniel Malescha an den Bodensee gereist. Der 29-Jährige leidet an einer Blinddarmentzündung, eventuell muss er operiert werden.