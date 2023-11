Berlin (dpa) – Bereits im zwölften Jahr in Folge sind die Berlin Volleys in der Volleyball-Champions-League am Start – und stehen vor schweren Aufgaben. Ins erste Gruppenspiel dieser Saison am Donnerstag (19.30 Uhr) zu Hause gegen Sporting Lissabon geht der deutsche Meister allerdings als klarer Favorit. Doch Geschäftsführer Kaweh Niroomand warnt vor dem Gegner: «Das ist keine Laufkundschaft, sondern eine sehr starke Truppe mit erfahrenen Spielern im Kader.»

«Meine Mannschaft ist richtig heiß auf diese Herausforderung», sagte indes Volleys-Trainer Joel Banks. In die Vierergruppe gehen die Portugiesen nur als Außenseiter, wesentlich schwerere Brocken sind da schon GSD Piacenza aus Italien sowie Halkbank Ankara. «Das ist die schwerste aller fünf Gruppen – mit Abstand», schätzt Niroomand die Lage ein. Seine Konsequenz: «Um da zu bestehen, müssen wir unsere Heimspiele gewinnen. Und ein Sieg zum Einstieg wäre auch für die Moral wichtig.»

Aus den fünf Vorrundengruppen kommen die Erstplatzierten direkt weiter, die Gruppenzweiten sowie der beste Dritte ermitteln im K.-o.-System dann die restlichen drei Teilnehmer am Viertelfinale.

Gegen Lissabon mussten die BR Volleys schon in der Saison 2021/22 in der Königsklasse antreten. In Portugal gewann der deutsche Meister 3:1, das Rückspiel fiel aufgrund von Corona-Erkrankungen beim Gegner aus. Viel hängt diesmal wieder von der Form von Diagonalangreifer Marek Sotola ab, der allerdings zuletzt wegen einer leichteren Zehenverletzung kurzzeitig mit dem Training aussetzen musste. Auch Mittelblocker Tobias Krick steht nach überstandener Gehirnerschütterung wieder zur Verfügung.