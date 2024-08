Berlin (dpa) – In kleinem Kreis hat beim deutschen Volleyball-Meister Berlin Volleys die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison begonnen. Zum Trainingsauftakt im Horst-Korber-Zentrum am Donnerstag standen Chefcoach Joel Banks aber lediglich sieben Spieler aus seinem 14-köpfigen Aufgebot zur Verfügung, darunter die Neuzugänge Florian Krage, Jake Hanes, Jan Fornal und Djifa Julien Amedegnato.

Die übrigen Volleys-Akteure sind aktuell noch bei ihren Nationalmannschaften im Einsatz. Ruben Schott, Tobias Krick, Johannes Tille und Moritz Reichert etwa zählen zur DVV-Auswahl, die derzeit bei den Olympischen Spielen in Paris gefordert ist.

Voller Kader im September

Ihren kompletten Kader werden die BR Volleys erst ab Anfang September beisammen haben, wenn dann auch Neuzugang Kyle Dagostino in Berlin eintrifft. Der 29-jährige Libero aus den USA erhält wegen seiner Hochzeit noch Urlaub. In die Bundesliga startet der Rekordmeister am 21. September daheim gegen die Grizzlys Giesen.

Ihre ersten beiden Testspiele bestreiten die BR Volleys am 22. und 24. August gegen den Brandenburger Liga-Rivalen Netzhoppers Königs Wusterhausen. Eine Woche später am 31. August und 1. September sind die Berliner dann zu zwei Partien beim polnischen Champions-League-Teilnehmer Warta Zawiercie zu Gast.