Berlin (dpa/bb) – Die Berlin Volleys haben ihr erstes Testspiel zur Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Gegen den Brandenburger Bundesliga-Rivalen Netzhoppers Königs Wusterhausen behauptete sich der deutsche Volleyball-Rekordmeister im Horst-Korber-Sportzentrum mit 3:1 (25:16, 20:25, 25:21, 25:20). Die Partie fand ohne Zuschauer statt.

Topscorer beim Sieger war der vom VfB Friedrichshafen nach Berlin gewechselte Jan Fornal mit 18 Punkten. Der nicht über die volle Distanz eingesetzte US-Amerikaner Jake Hanes überzeugte auf der Diagonalposition. Er kam auf 14 Punkte. Den 26-Jährigen haben die BR Volleys vom polnischen Klub Cuprum Lubin als Ersatz für den abgewanderten Marek Sotola neu verpflichtet. Bei den Berlinern fehlten mit Johannes Tille (krank) sowie Kyle Dagostino und Moritz Reichert (beide Sonderurlaub) wichtige Kräfte.

Gegen die Netzhoppers bestreiten die BR Volleys bereits am Samstag (19.00 Uhr) in der Paul-Dinter-Halle in Königs Wusterhausen auch ihr nächstes Testspiel.