Berlin (dpa) – Trainer Joel Banks sieht seine Berlin Volleys in der Volleyball-Champions-League vor einer «schweren und hoch spannenden Herausforderung». Im Qualifikations-Hinspiel für das Viertelfinale empfängt der Bundesliga-Tabellenführer am Mittwoch (19.30 Uhr) Frankreichs Meister Tours VB. Wer in diesem Duell das Weiterkommen schafft, ist für Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand «völlig offen, denn Tours hat eine Mannschaft, die sich ungefähr auf unserem Niveau befindet».

Am Mittwoch geht es für die BR Volleys zunächst mal darum, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel acht Tage später in Tours zu verschaffen. Dass die Berliner nach der Vorrunde als bester Dritter der fünf Gruppen gegen die Franzosen, den besten Gruppenzweiten, zuerst zu Hause antreten müssen, sieht Niroomand nicht als Nachteil. «Gewinnen wir, liegt im zweiten Spiel der Druck auf der anderen Seite», sagt er.

In der ersten französischen Liga hat sich Tours VB nach mäßigem Start inzwischen auf Platz drei vorgearbeitet. Volleys-Trainer Banks hat den Gegner eingehend studiert. Er kommt zu dem Schluss: «Sie verfügen über eine gute Organisation auf dem Court und überzeugen mit starker Abwehrarbeit»

Bei den Volleys wurde zuletzt Diagonalangreifer Marek Sotola in der Bundesliga wegen Rückenbeschwerden geschont und von Daniel Malescha vertreten. Gegen Tours steht der 2,08 Meter große tschechische Nationalspieler aber wieder als vollwertige Kraft zur Verfügung.