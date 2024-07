Berlin (dpa) – Der deutsche Volleyball-Meister BR Volleys hat sein Vorbereitungsprogramm für die Bundesliga-Saison 2024/25 festgelegt. Trainingsbeginn ist demnach am 1. August. Zwei Wochen vor dem Saisonstart gegen die Grizzlys Giesen unterziehen sich die Berliner am 6. und 7. September bei einem Turnier im polnischen Gorzow noch einem Härtetest. Gegner dort sind unter anderem Polens Erstligaklubs PGE Skra Belchatow sowie Stal Nysa. Das gaben die BR Volleys am Freitag bekannt.

Beim Trainingsstart wird Chefcoach Joel Bank allerdings nur die Hälfte seines 14-köpfigen Kaders zur Verfügung stehen. Spieler wie Ruben Schott, Tobias Krick und Johannes Tille sind zu dem Zeitpunkt noch mit der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris im Einsatz.

Komplett wird der Volleys-Kader ohnehin erst am 5. September sein, wenn als Nachzügler auch Neuzugang Kyle Dagostino in Berlin eingetroffen ist. Dem 29-jährigen Libero wird wegen seiner Hochzeit noch Sonderurlaub gewährt.

Zum Vorbereitungsprogramm der BR Volleys zählen am 22. und 24. August auch zwei Testspiele gegen den Brandenburger Bundesliga-Rivalen Netzhoppers Königs Wusterhausen.