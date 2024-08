Berlin (dpa) – Die Berlin Volleys sind in ihrer Saisonvorbereitung noch weit von meisterlicher Form entfernt. Fünf Tage nach der 1:3-Niederlage bei den Netzhoppers Königs Wusterhausen musste sich der deutsche Volleyball-Rekordmeister in einem weiteren Testspiel gegen den Bundesliga-Rivalen Grizzlys Giesen im Horst-Korber-Zentrum am Mittwoch mit einem 2:2 (25:20, 20:25, 25:23, 21:25) begnügen. Beide Seiten hatten vorab ein Spiel über vier Sätze vereinbart.

Bei den Berlinern fehlten gegen den diesjährigen Meisterschafts-Halbfinalisten aus Niedersachsen allerdings mit Johannes Tille (krank), Simon Plaskie (Länderspieleinsatz für Belgien) und Kyle Dagostino (Hochzeit) noch wichtige Spieler.

Erfolgreichster Angreifer bei den Volleys war Neuzugang Jake Hanes mit elf Punkten, gefolgt von Daniel Malescha (10). Beide Spieler kamen je zwei Sätze lang zum Einsatz. Trainer Joel Banks verhalf allen elf zur Verfügung stehenden Akteuren zu Spielpraxis.

Am Freitag und Samstag sind die BR Volleys dann zu Gast in Polen. Gegen den dortigen Erstligisten Warta Zawiercie stehen zwei weitere Testspiele auf dem Programm.