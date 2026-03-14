Berlin (dpa) – Die BR Volleys haben sich von den herben Niederlagen in den europäischen Ligen gut erholt gezeigt. Beim 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:16) im Berlin-Brandenburg-Derby gegen die Netzhoppers KW wahrte die Mannschaft von Trainer Alexandre Leal die Chance auf den ersten Platz zum Abschluss der Hauptrunde. Trotz der Niederlage haben die Netzhoppers einen Platz in den Playoffs sicher.

Und die Netzhoppers gingen im ersten Satz schnell mit 3:0 in Führung, doch die Gastgeber übernahmen genauso schnell das Kommando und spulten souverän ihr Programm ab. Vor allem Jake Hanes, der insgesamt 25 Punkte zum Sieg beisteuerte, stach mit mehreren Assen heraus. Bis zum 12:7 im zweiten Durchgang schien Berlin einem leichten Erfolg entgegenzugehen, ehe die Netzhoppers vor allem durch Lovis Homberger, der 17 Zähler sammelte, Punkt um Punkt aufholten, beim 20:19 in Führung gingen und sogar den zweiten Satz für sich entscheiden konnten.





Die überraschten Berliner fanden auch im dritten Durchgang nicht zur gewohnten Souveränität. Die Netzhoppers witterten ihre Chance, hielten dann aber nur bis zum 17:17 mit, ehe die Volleys ihren zweiten Satzball zum 2:1 verwandelten. Mit zurückgewonnener Sicherheit ließen die Volleys im vierten Durchgang nichts mehr anbrennen und verwandelten den zweiten Matchball.