Düren (dpa) – Die BR Volleys sind auf Kurs Richtung Finalserie in der Volleyball-Bundesliga. Der Titelverteidiger aus Berlin setzte sich auch im zweiten Playoff-Halbfinale bei den SWD-Powervolleys Düren mit 3:1 (25:20, 25:20, 19:25, 25:22) durch. Nach dem ungewohnt mühevollen Auftaktsieg am Mittwoch hatte der Favorit am Samstagabend mit Ausnahme des dritten Satzes weniger Probleme und benötigt nur noch einen Sieg, um erneut in die Endspiel-Serie einzuziehen. Die dritte und möglicherweise entscheidende Begegnung beider Mannschaften findet bereits am kommenden Mittwoch (19.45 Uhr) wieder in Berlin statt.

Wie in der ersten Partie fanden die BR Volleys allerdings erstmal schwer ins Spiel. Düren zog im ersten Satz schnell davon. Doch gerade über gute Blocks um Anton Brehme kamen die Berliner zurück und gingen beim 14:13 erstmals in Führung. Kontinuierlich wurde diese ausgebaut und der erste Satz letztlich souverän gewonnen. Im zweiten Satz spielten die Berliner ihre Überlegenheit konstant aus. Düren leistete sich zudem zu viele Fehler. Der Satzgewinn geriet nie in Gefahr.

Der Wackler kam in Satz drei. Berlins Trainer Cedric Enard musste bei 1:5 eine frühe Auszeit nehmen, ohne Effekt. Düren spielte nun befreit auf und holte sich den Abschnitt problemlos. Zerfahren lief der vierte und letzte Satz. Nach einem verbalen Disput gab es eine Rote Karte für beide Teams. Spielerische Klasse kam bei vielen Aufschlagfehlern nicht mehr auf. Die Volleys waren cool genug, den Sieg nach Hause zu bringen.