Berlin (dpa) – Die Berlin Volleys bleiben in der Volleyball-Bundesliga auf Erfolgskurs. Gegen den Aufsteiger Baden Volleys Karlsruhe gelang dem deutschen Meister mit einem ungefährdeten 3:0 (25:18, 25:16, 25:13) im neunten Spiel der neunte Sieg. Vor 4017 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war der erst im zweiten Satz eingewechselte Daniel Malescha mit 13 Punkten erfolgreichster Angreifer beim Sieger.

Volleys-Trainer Joel Banks ließ nahezu seine Stammformation beginnen. Sie sollte ihren Rhythmus finden im Hinblick auf das wichtige Champions-League-Heimspiel gegen Halkbank Ankara am Mittwoch finden. Richtig ins Rollen kam die Mannschaft aber erst zu Beginn des zweiten Satzes, als der Franzose Timothee Carle mit einer spektakulären Aufschlagserie eine 9:1-Führung herausholte.

Über die Stationen 12:2, 18:6 und 21:9 dominierten die Gastgeber diesen Durchgang nach Belieben, obwohl Banks zwischenzeitlich auch Spieler von der Bank zum Einsatz brachte. Den Badenern war zugutezuhalten, dass sie erst am Spieltag per Bahn angereist waren. Abfahrt war um 6 Uhr morgens in Karlsruhe gewesen.

Gegen einen dementsprechend immer müder werdenden Gegner hatten die Berliner leichtes Spiel. Vor allem Außenangreifer Carle stellte mit seinen harten Aufschlägen die Karlsruher Abwehr regelmäßig vor unlösbare Probleme. Auch der US-Amerikaner Cody Kessel trug zehn Punkte zum Erfolg bei.