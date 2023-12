Berlin (dpa) – Die Berlin Volleys haben eindrucksvoll bewiesen, dass sie sich auch aus höchst kritischen Situationen herauswinden können. Im letztlich mit 3:2 gewonnenen Spitzenspiel bei der SVG Lüneburg am Samstag kam der deutsche Meister seiner ersten Saisonniederlage in der Volleyball-Bundesliga mehrfach bedrohlich nahe. «Aber wir haben großen Charakter bewiesen», lobte Trainer Joel Banks die Widerstandskraft seiner Spieler.

0:2 nach Sätzen lagen die Berliner zurück. Sie steckten im vierten Durchgang nach 10:2-Führung eine 1:9-Punkte-Serie weg, retteten sich in den Tiebreak und gerieten dort anfangs 0:4 ins Hintertreffen. Trotzdem gewannen sie den Entscheidungssatz 17:15 – und damit das Spiel. «Das war die Mutter aller Comebacks», wertete Banks den Spielverlauf und freute sich: «Jetzt gehen wir mit einem absolut positiven Gefühl in die Weihnachtstage.»

Die Mannschaft bekam drei Tage frei. «Diese Pause haben wir uns verdient», sagte Timothée Carle, der mit 20 Punkten bester Angreifer war. In Lüneburg bestritten die Volleys bereits ihr 20. Pflichtspiel in nur neuneinhalb Wochen. Die nächste Partie folgt schon am Samstag daheim gegen Düren.

Warum das Geschehen in Lüneburg zugunsten der Berliner kippte, erklärte der Franzose Carle: «Das war großartiges Teamwork von uns. Trotz des schwierigen Beginns haben wir unser Energielevel gefunden und sogar noch ausgebaut.» Trainer Banks jubelte: «Wir bleiben in der Bundesliga ungeschlagen. Das ist eine tolle Leistung.»