Berlin (dpa) – Die Berlin Volleys treffen nach Auffassung von Geschäftsführer Kaweh Niroomand gleich zum Auftakt der neuen Saison in der Volleyball-Bundesliga auf einen «sehr unbequemen Gegner». Vor dem Heimspiel am Samstag (18.00 Uhr) gegen die Grizzlys Giesen versprach der 71-Jährige: «Das wird eine spannende Sache.» Mit über 5000 Zuschauer rechnet der deutsche Rekordmeister in der Max-Schmeling-Halle.

«Wir müssen von Anfang an hellwach sein», forderte Mannschaftskapitän Ruben Schott. Niroomand sah indes eine mögliche Hemmschwelle bei den Spielern. «Einige werden bestimmt etwas nervös sein», vermutete er. Anlass dazu besteht jedoch wenig, zeigte das in weiten Teilen neu formierte Team doch am vergangenen Wochenende beim Gewinn des Liga-Cups in Hildesheim seine Qualitäten.

Giesen scheiterte in der vorigen Saison erst im Meisterschafts-Halbfinale knapp am VfB Friedrichshafen. Aber noch aus einem anderen Grund sollten bei den BR Volleys bei diesem Kontrahenten die Alarmglocken läuten: Ihr letztes Bundesligaspiel gegen die Niedersachsen haben die Berliner am 24. Januar auswärts mit 0:3 verloren.