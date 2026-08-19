Berlin (dpa/bb) – Der deutsche Volleyball-Meister BR Volleys startet am Donnerstag die erneute Mission Titelverteidigung. Nach zehn Meisterschaften in Folge muss der neue Trainer Andrea Anastasi beim Auftakttraining nicht nur ohne Co-Trainer auskommen, sondern dem 65-Jährigen fehlt auch nach Abstellungen zu den jeweiligen Nationalmannschaften noch ein Großteil der Mannschaft, wie die Volleys mitteilten.

Sechs Nationalspieler noch unterwegs

Am Donnerstagvormittag wird Trainer Anastasi mit Maximilian Treiter, Yannick Goralik, Louis Kunstmann, Daniel Malescha, Arthur Wehner und Joshua Tuaniga lediglich ein Sextett im Horst-Korber-Zentrum begrüßen. Am 31. August stößt Ryan Barnett hinzu, 14 Tage später startet Nolan Flexen in die Vorbereitung.





Dagegen spielen die deutschen Nationalspieler Florian Krage-Brewitz und Ruben Schott sowie der Niederländer Tom Koops und der Rumäne Alexandru Rata bei der Europameisterschaft vom 09. bis zum 26. September. Der Argentinier Nicolas Zerba vertritt sein Land bei den Südamerika-Meisterschaften vom 15. bis 20. September.

Liga startet Mitte Oktober

Der Amerikaner Erik Shoji ist vom 9. bis zum 20. September bei der Norceca Meisterschaft eingebunden, bei der der Kontinentalmeister von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik gesucht wird. Alle Spieler erhalten nach den Reisen mit der Nationalmannschaft noch ein paar Tage Urlaub und werden auch nicht bei den ersten Testspielen am 17. und 18. September gegen die Helios Grizzlys Giesen in Berlin anwesend sein. Beim Ligacup vom 16. bis 18. Oktober in Hildesheim geht es dann um den ersten Titel der neuen Saison.