Frankfurt (Oder) (dpa) – Die deutsche Boxwelt trauert um den früheren Trainer Manfred Wolke. «Er war sicherlich einer der weltbesten Trainer. Es gibt selten Sportler, die so erfolgreich sind und gleichzeitig so erfolgreich als Trainer arbeiten», sagte Trainer-Ikone Ulli Wegner der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Der frühere Box-Weltmeister Henry Maske bedauerte den Tod seines bedeutenden Coaches. «Er ist für mich unangefochten der Trainer gewesen», sagte der 60-Jährige auf dpa-Anfrage.

Der frühere Erfolgscoach starb bereits am vergangenen Mittwoch im Alter von 81 Jahren nach langer schwerer Krankheit in seiner Heimatstadt Frankfurt/Oder, wie Maske unter Berufung auf die Familie am Montag bestätigte.

«Einige Sportler, die als durchschnittlich galten, sind unter ihm zu international erfolgreichen Boxern geworden», meinte Maske. «Natürlich muss es der Sportler alleine machen, aber Manfred Wolke war der Begleiter, der ihnen Möglichkeiten aufzeigte und Forderungen stellte, die sie wahrscheinlich sonst nicht umgesetzt hätten.»

Wolke war als Sportler und Trainer erfolgreich. Als Weltergewichtler gewann er unter anderem 1968 in Mexiko City Olympia-Gold. Berühmt wurde Wolke vor allem als Trainer von Henry Maske, den er 1988 in Seoul zum Olympiasieger im Mittelgewicht und danach zum Weltmeister (Halbschwergewicht) machte – und das sowohl bei den Amateuren und später bei den Profis. Zu Wolkes Boxern gehörten auch der olympische Goldmedaillen-Gewinner Rudi Fink von 1980 und Schwergewichtler Axel Schulz.