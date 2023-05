Berlin (dpa/bb) – Bei der Stichwahl um das türkische Präsidentenamt wollen in Berlin viele Menschen abstimmen. «Wir beobachten einen großen Andrang», teilte die Türkische Botschaft am Dienstag auf Anfrage mit. Vor dem Konsulat im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, in dem bis Mittwochabend gewählt werden kann, gab es am Dienstag erneut lange Schlangen. An dem Gebäude in der Heerstraße waren Container aufgestellt. In dem Konsulat können laut Botschaft auch Wahlberechtigte aus Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern ihre Stimme abgeben.

Bis Mittwoch sind die 1,5 Millionen Wahlberechtigten hierzulande dazu aufgerufen, sich zwischen dem amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu von der CHP zu entscheiden. Erdogan gilt vor der zweiten Runde im Inland wie im Ausland als Favorit, nachdem er die absolute Mehrheit in der ersten Runde am 14. Mai nur knapp verpasst hatte.

Für die Türkei ist es die erste Stichwahl über die Präsidentschaft in ihrer Geschichte. Im Inland sind rund 61 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Dazu kommen rund 3,4 Millionen im Ausland lebende Wahlberechtigte.