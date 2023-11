Berlin (dpa/bb) – Der Botanische Garten Berlin bleibt in den kommenden Tagen an Werktagen tagsüber geschlossen. Grund seien Personalstreiks und Baumaßnahmen, teilte ein Sprecher der Freien Universität am Montag mit. Der Botanische Garten gehört zur Uni. Die «Christmas Garden»-Veranstaltungen mit bunten Lichtinstallationen fänden regulär statt, hieß es. Laut Angaben auf der Webseite des Botanischen Gartens war der Montag (20. November) der erste Tag, an dem die Anlage tagsüber zu blieb. Die aufgeführten Schließtage reichen bis 1. Dezember.