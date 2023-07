Oranienburg (dpa/bb) – Brandenburgs CDU-Landesvizechef Frank Bommert erteilt einer Kooperation mit der AfD in Kommunen eine Absage, hält eine Zustimmung zu bestimmten Anträge aber für möglich. «Wir haben eine relativ klare Linie: Eine Kooperation und Koalition wird es auf kommunaler Ebene nicht geben», sagte Bommert der Deutschen Presse-Agentur. «Das heißt nicht, dass man nicht irgendwelchen Anträgen zustimmt.» Der CDU-Politiker brachte als Beispiel einen etwaigen Antrag der AfD für einen Fußballverein, eine Kita oder einen Jugendclub.

«Bei allem, was vernünftig, sachlich und zum Wohl der Gemeinde ist», werde er das nicht ablehnen, «nur weil es ein AfD-Antrag ist», sagte Bommert, der auch stellvertretender Vorsitzender der Landtagsfraktion ist. «Das halte ich für falsch.» Er zog zugleich eine «rote Linie»: Wenn es um «radikal-politische Anträge» gehe, «sage ich ein klares Nein». Er betonte auch: «Wir werden keinen gemeinsamen Antrag ausarbeiten.»

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz war mit Äußerungen zur Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene in Kritik geraten. «Das Thema Zusammenarbeit mit der AfD betrifft die gesetzgebenden Körperschaften, also im Europaparlament, im Bundestag und in den Landtagen», schrieb er am Sonntag auf Twitter.

Im ZDF-Sommerinterview am Sonntag sagte Merz, Kommunalpolitik sei etwas anderes als Landes- und Bundespolitik. Wenn jetzt in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden ist, dann seien das demokratische Wahlen. «Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet», sagte Merz. Was er damit genau meint, blieb im Interview offen.

Nach innerparteilicher Kritik lehnte Merz eine Kooperation mit den Rechtspopulisten in Städten und Gemeinden am Montag ab. Er schrieb auf Twitter: «Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben.»

Brandenburgs CDU-Landes- und Fraktionschef Jan Redmann hatte eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen ausgeschlossen. «Extremisten sind keine Partner der CDU», schrieb er am Montag bei Twitter.