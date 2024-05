Gorgast (dpa/bb) – Eine nicht transportfähige Bombe wird am Mittwoch in Gorgast (Märkisch-Oderland) entschärft. Die etwa 100 Kilogramm schwere Sprengbombe wurde bei einer Baufeldprüfung entdeckt, wie ein Sprecher des Landkreises mitteilte. Zusammen mit weiteren nicht transportablen Kampfmitteln wird die Bombe am Mittwoch gesprengt. Dafür wird in der Zeit von 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr ein Sperrkreis von 1000 Metern eingerichtet.