Berlin (dpa/bb) – Rund 7500 Menschen müssen im Vorfeld der geplanten Bombenentschärfung im Berliner Ortsteil Schmargendorf vorübergehend ihre Häuser verlassen. Im Anschluss werde die Polizei am Mittwoch ab 9.00 Uhr mit ihren Evakuierungsmaßnahmen beginnen, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Der Sperrkreis sei in einem Radius von 500 Metern um den Fundort in der Mecklenburgischen Straße (Charlottenburg-Wilmersdorf) errichtet worden. Neben etwa 30 Wohnblocks seien auch mehrere Geschäfte und drei Kindertagesstätten von der Sperrung betroffen, hieß es.

Während der Entschärfung stehen laut der Polizei ab 10.00 Uhr die Gretel-Bergmann-Sporthalle und die Horst-Käsler-Sporthalle als Notunterkünfte zur Verfügung. Außerdem sei eine Hotline eingerichtet. Der rund 250 Kilogramm schwere Sprengkörper war demnach am Dienstagvormittag bei Bauarbeiten gefunden worden.