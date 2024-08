Berlin (dpa/bb) – Ein Feuer am Stellwerk Grünauer Kreuz im Bereich der Straße Adlergestell hat zu Zugausfällen des Nah- und Fernverkehrs geführt. Das Feuer ist in einer an die Bahnstrecke angrenzenden Böschung ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Brand sei seit etwa 15.30 Uhr gelöscht und die Strecke wieder für den Zugverkehr freigegeben.

Der Fern- und Nahverkehr wurde kurzzeitig zwischen Schöneweide und Grünau bzw. Altglienicke komplett eingestellt. Auch die S45, S46, S8, S85 sowie die S9 waren betroffen und endeten schon am Baumschulenweg bzw. in Schöneweide.