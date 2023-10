Neuruppin (dpa/bb) – Ein zwölfjähriges Mädchen ist auf einem Spielplatz in Neuruppin von einem explodierenden Böller verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll ein 17-Jähriger den Böller am Samstag aus einer kleineren Gruppe heraus geworfen haben. Der Jugendliche flüchtete. Das Mädchen, das nicht schwer verletzt wurde, kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.