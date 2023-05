Berlin (dpa) – Der Sieg des VfL Bochum gegen den FC Augsburg hat die Lage von Hertha BSC weiter verschärft. Nach dem 3:2 des Ruhrpott-Clubs am Samstag ist fix, dass die Berliner nur mit zwei Siegen an den letzten beiden Spieltagen noch den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffen können. Ein Remis und ein Sieg würden nicht mehr reichen, da der FC Schalke 04 trotz des 0:6 beim FC Bayern München fünf Punkte und Bochum nun sechs Punkte Vorsprung vor der Hertha rangieren.

Die Berliner hatten zum Auftakt des 32. Spieltages am Freitagabend mit 2:5 beim 1. FC Köln verloren und sind unverändert Tabellenletzter. Ebenfalls noch in größter Abstiegsgefahr schwebt der VfB Stuttgart, der erst am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Bayer Leverkusen spielt und als Tabellen-17. aktuell drei Punkte mehr als die Hertha hat. Die Berliner empfangen am kommenden Samstag Bochum zum direkten Duell im Abstiegskampf. Am 27. Mai reist die Hertha am letzten Spieltag zum VfL Wolfsburg.