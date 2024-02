Hamburg (dpa) – Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Fredi Bobic wird am kommenden Bundesliga-Spieltag erstmals als TV-Experte für den Streamingdienst DAZN tätig sein. Der 52-Jährige werde am Sonntag (15.30 Uhr) beim Spiel seines Ex-Vereins VfB Stuttgart gegen Mainz 05 an der Seite von Kommentator Jan Platte sitze, teilte DAZN am Montag mit.

Der kostenpflichtige Streamingdienst bestätigte damit eine Meldung von «t-online.de». Demnach ist ein weiterer Einsatz von Bobic für den 17. März beim Spiel Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt geplant.

Vor etwas mehr als einem Jahr war Bobic als Geschäftsführer vom damaligen Bundesligisten Hertha BSC gekündigt worden. Vor seiner Zeit in Berlin war er Sportvorstand des VfB Stuttgart und später bei Eintracht Frankfurt. Als Spieler war der einstige Stürmer außer für die Schwaben unter anderem bei Borussia Dortmund, Hannover 96 und Hertha BSC aktiv. Sein größter Erfolg in der Nationalmannschaft war 1996 der Gewinn des EM-Titels.