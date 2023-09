Leipzig (dpa) – Die Bereitschaft zur Blutspende ist in Sachsen, Berlin und Brandenburg auch während der Sommermonate konstant geblieben. Alle aus den Kliniken angemeldeten Bedarfe hätten gedeckt werden können, wie eine Sprecherin des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Nord-Ost auf Anfrage mitteilte. In der Regel spendeten in der Ferienzeit und bei Hitze weniger Menschen Blut. Im Vergleich zu den Vorjahren habe es aber keine nennenswerten Abweichungen gegeben. Die Versorgungslage mit lebensrettenden Blutpräparaten sei in den drei Ländern aber stabil.

Aufgrund der kurzen Haltbarkeiten der Präparate von fünf Tagen bis sechs Wochen könnten allerdings keine hohen Lagerbestände aufgebaut werden. Daher sei ein kontinuierlicher Eingang von Blutspenden auch in den kommenden Wochen notwendig, um die Versorgungssicherheit lückenlos aufrechtzuerhalten, betonte Schweiger.