Berlin (dpa) – Nach der Entdeckung der Leiche der 13-jährigen Schülerin Lisa aus Berlin-Marzahn haben Nachbarn Kerzen und Blumen vor ihrem Wohnhaus aufgestellt. Sie seien wütend und traurig, sagten zwei Frauen – eine Mutter und ihre erwachsene Tochter – am Vormittag in der Golliner Straße. Daher hätten sie zwei weiße Rosen und Kerzen mitgebracht. Eine Enkelin sei vier Jahre mit Lisa zusammen in eine Kita gegangen, sagte die Mutter.

Viele Nachbarn seien schockiert, in Sorge und hätten Angst. Manche fragten sich, ob man die Kinder heutzutage noch einfach alleine auf die Straße lassen könnte. «Es ist erschrecken, dass es solche Menschen auf der Welt gibt, dafür haben wir gar keine Worte», sagte sie.





Im Laufe des Vormittags kamen immer mehr Menschen und stellten und legten Rosen und Kerzen an und vor einen Stromkasten nahe dem Wohnhaus. Auf einer Kerze stand: «R.I.P. Lisa» (Ruhe in Frieden). Zum Teil standen die Menschen noch in Gruppen vor dem Haus und sprachen miteinander.

Die Leiche des seit Dienstag vermissten Mädchens war am Sonntagnachmittag in einem leerstehenden Haus in Bad Freienwalde, rund 50 Kilometer östlich von Berlin-Marzahn, gefunden worden. Der mutmaßliche Täter wurde dort gefasst, ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte er sich selbst lebensgefährlich verletzt. Eine Mordkommission des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) ermittelt weiter zu den Umständen der Entführung und der Tötung.