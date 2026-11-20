Berlin (dpa/bb) – Nach dem Tod der 13-jährigen Lisa ist die Anteilnahme nach wie vor groß. Knapp zwei Wochen nach dem Fund des getöteten Mädchens gedenken ihr weiterhin Menschen am Gedenkort in Berlin-Marzahn. Zahlreiche Blumen, Kerzen und Kuscheltiere wurden dort niedergelegt. Immer wieder kommen Menschen vorbei, halten kurz inne oder legen Blumen nieder.

Am 8. November war der Leichnam der 13-Jährigen aus Marzahn nach einem Gewaltverbrechen in einem Haus in Brandenburg gefunden worden. Der mutmaßliche Täter verletzte sich selbst so schwer, dass er einige Tage später starb. Zuvor war tagelang nach dem vermissten Mädchen gesucht worden.



