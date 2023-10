Berlin (dpa/bb) – Aktivisten der Letzten Generation haben sich am Donnerstag auf der Berliner Stadtautobahn A100 an einem Auto festgeklebt. Am Morgen sei die Straße auf Höhe der Rudolf-Wissell-Brücke in Fahrtrichtung Nord blockiert worden, so eine Sprecherin der Polizei. Die Einsatzkräfte seien vor Ort. Die A100 sei ab der Anschlussstelle Spandauer Damm wegen der Blockade gesperrt, so die Verkehrsinformationszentrale. Demnach kommt es zu Stau.

Nach Angaben der Letzten Generation seien drei Autos und mehr als zwölf Aktivisten an der Aktion beteiligt.