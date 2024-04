Potsdam (dpa/bb) – Noch bis Mitternacht kontrolliert die Polizei in Brandenburg am Freitag verstärkt auf Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr. Es seien etwa 120 Kontrollstellen im gesamten Bundesland eingerichtet worden, erklärte ein Sprecher der Polizei am Nachmittag. Über die Ergebnisse soll am Samstag informiert werden. Die Brandenburger Polizei hatte unter der Woche verstärkt den Güterverkehr in den Blick genommen. Am Freitag folgte dann der Blitzermarathon mit einem Schwerpunkt auf Alleen.