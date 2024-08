Potsdam (dpa/bb) – Die Polizei in Brandenburg hat bei ihrem Blitzer-Marathon in der vergangenen Woche knapp 5400 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Das teilte das Polizeipräsidium in Potsdam auf Anfrage mit. Bei der Aktionswoche, die europaweit organisiert wurde, lag der Schwerpunkt der Tempokontrollen vom 5. bis 11. August auf den Alleen in Brandenburg.

Fast doppelt so schnell wie erlaubt war eine Autofahrerin im Landkreis Märkisch-Oderland. Die Fahranfängerin war auf einer Allee, auf der Tempo 70 gilt, laut Polizei mit 133 Kilometern in der Stunde unterwegs. Ihr drohe ein Aufbauseminar, die Verlängerung der Probezeit sowie gegebenenfalls ein Fahrverbot von mehreren Monaten.

Gerade Alleen können für Autofahrer große Risiken bergen. Bei Verkehrsunfällen im Jahr 2023 starben nach Polizeiangaben 56 Menschen in Brandenburg außerhalb geschlossener Ortschaften. 37 der 56 tödlichen Unfälle waren sogenannte Baumunfälle.

Brandenburg gilt als alleenreichstes Bundesland Deutschlands, jedoch sind Hunderte Kilometer Alleen verloren gegangen. Viele Bäume werden etwa aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt. Auch der Klimawandel setzt ihnen zu.