Berlin (dpa/bb) – Mit einem Auto sind drei Einbrecher bei einem sogenannten Blitzeinbruch in ein Kaufhaus in Berlin-Steglitz gefahren. Sie fuhren in der Nacht zu Montag gegen 3.30 Uhr durch die verschlossene Tür des Hauses und zertrümmerten drinnen zahlreiche Vitrinen, wie die Polizei mitteilte. Dann stahlen sie Schmuck und Uhren. Das Einbruchs-Auto ließen die Täter stehen und flohen kurz bevor die Polizei eintraf mit einem anderen Auto, dass vor dem Einkaufszentrum geparkt war.