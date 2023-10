Berlin (dpa/bb) – Zwei Unbekannte haben ein Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum in Berlin-Friedrichshain ausgeraubt. Bei dem «Blitzeinbruch» fuhren die Täter in der Nacht zum Montag mit einem Auto durch die verschlossene Eingangstür des Zentrums und dann gegen die Tür des Ladens, wie die Polizei berichtete. Dort hätten sie Schmuck aus mehreren Vitrinen entwendet und seien anschließend mit ihrer Beute geflüchtet.

Für die Flucht nutzten sie laut Polizei einen anderen Wagen, der vor dem Einkaufszentrum in der Hedwig-Wachenheim-Straße parkte. Genauere Details waren bislang nicht bekannt. Auch zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch nichts sagen. Es wird ermittelt.