Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin bittet seine Mitglieder nach dem erstmaligen Einzug in die Champions League mit einem besonderen Angebot zum Blind Date. Vom 10. bis zum 23. August können sich die Union-Mitglieder eine Dauerkarte für die drei Heimspiele in der Gruppenphase im Olympiastadion sichern, heißt es in dem Anschreiben an die Mitglieder, das am Dienstag verschickt worden war. Allerdings wissen die Mitglieder nicht, gegen wen ihre Lieblingsmannschaft spielen wird: Die Auslosung für die Gruppenphase der Champions League findet erst am 24. August statt.

Die Interessenten können noch bis zu drei weitere Personen mit ins Stadion bringen, die nicht Mitglieder sind und in anderen Bereichen sitzen werden. Das ab 75 Euro (Kinder und Jugendliche ab 45 Euro) erhältliche Angebot ist auf 40.000 Sitzplätze limitiert. Die Karte wird in einer speziellen Verpackung zugesendet.