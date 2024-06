Neuruppin (dpa/bb) – Im Molchowsee (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) sind sogenannte Blaualgen (Cyanobakterien) nachgewiesen worden. Alle anderen der 41 überwachten Badestellen im Landkreis seien aktuell nicht von Massenansammlungen hinsichtlich der Blaualgen betroffen, teilte das zuständige Gesundheitsamt in Neuruppin am Montag mit.

Die Badegäste werden demnach nun durch Hinweisschilder an der betroffenen Badestelle auf die Möglichkeit des Vorhandenseins von Blaualgen und über die typischsten Erkennungsmerkmale und Verhaltensregeln informiert.

Gesundheitlich bedenkliche mikrobiologische Belastungen wurden bei der Analyse der in der vergangenen Woche genommenen Proben nicht festgestellt. In nährstoffreichen, langsam fließenden und rückgestauten Gewässern treten nicht erst in jüngster Zeit gelegentlich Algenblüten auf, hieß es weiter. Blaualgen bildeten blau-grüne, schlierenartige Gebilde im Wasser und ließen es trüb wirken.