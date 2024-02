München (dpa/bb) – Ernüchterung machte sich breit bei den Berlin Volleys. «Es gibt nichts Positives zu sagen. Wir waren in vielen Bereichen einfach schlecht», sagte Trainer Joel Banks nach der überraschenden 2:3-Niederlage in der Volleyball-Bundesliga beim ASV Dachau am Samstag. In über zwei Stunden Spielzeit hatte der haushohe Favorit das Geschehen mit Ausnahme des mit 25:14 gewonnenen dritten Satzes nie richtig unter Kontrolle gehabt und zum zweiten Mal in dieser Saison ein Bundesligaspiel verloren.

Auch dem Engländer Banks war schnell klar: Als deutscher Meister, Pokalsieger und Champions-League-Viertelfinalist gegen einen Aufsteiger zu verlieren, der zuvor erst drei Saisonsiege auf dem Konto hatte, ist keine gewöhnliche Niederlage. Zumal in der Bundesliga zwischen einem Großteil der etablierten Clubs und den Neulingen derzeit noch ein krasses Leistungsgefälle existiert.

«Die Dachauer haben um ihr Leben gespielt», sagte Banks zu dem engagierten Auftreten des Kontrahenten. Der eigenen Mannschaft wollte er für die dürftige Leistung kein Alibi geben. Immerhin hatten die Volleys nur 48 Stunden zuvor mit einem 3:0-Sieg bei Tours VB den Einzug ins Viertelfinale der Champions League perfekt gemacht. «Natürlich könnten wir die Niederlage auf die Reisestrapazen schieben. Wir sollten so ein Spiel aber trotzdem gewinnen», sagte der Trainer.

In der Tabelle wird es deutlich enger für die BR Volleys. Hinter dem Spitzenreiter liegen die SVG Lüneburg mit vier und die Grizzlys Giesen bei einem Spiel weniger mit sechs Punkten Rückstand. Und zum Ende der Hauptrunde haben die Volleys gegen Lüneburg daheim und in Düren noch zwei schwere Aufgaben. «Wir müssen schnell wieder in die Spur finden», mahnte Banks.