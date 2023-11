Berlin (dpa/bb) – Kommunikativ und mit klaren Kommandos ist Union Berlins neuer Coach Nenad Bjelica in sein erstes Training beim 1. FC Union Berlin gestartet. Schon vor Beginn der Einheit am Montag suchte der 52 Jahre alte Kroate den Austausch mit den Führungsspielern Christopher Trimmel und Rani Khedira. Mit einer Ansprache wandte er sich dann an die ganze Mannschaft. Im Kreis auf dem Trainingsgelände der Alten Försterei standen dabei auch Geschäftsführer Oliver Ruhnert und Bjelicas Sohn Luka, der jetzt bei Union hospitiert.

Nach fünfeinhalb Jahren mit Langzeittrainer Urs Fischer hat für den 1. FC Union Berlin ein neues Zeitalter begonnen. In dieser Woche stehen für die abstiegsbedrohten Eisernen Auswärtsspiele beim SC Braga (Mittwoch) und dem FC Bayern München (Samstag) an.

Die Einheit begann mit einem Warm-Up, dann wurde die Mannschaft für Übungen mit dem Ball in Gruppen aufgeteilt. Bjelica nutzte auch immer wieder auch seine Trillerpfeife. Leonardo Bonucci und Brenden Aaronson, die beim 1:1 gegen Augsburg gefehlt hatten, standen wieder auf dem Platz. Stürmer Sheraldo Becker und Verteidiger Danilho Doekhi fehlten weiterhin.

Marie-Louise Eta, die ihre neue Rolle als Co-Trainerin auch unter Bjelica behält, kam am Montag gemeinsam mit dem neuen Assistenten Danijel Jumic auf den Rasen.