Berlin (dpa) – Für Union-Trainer Nenad Bjelica ist die Auseinandersetzung mit Bayern-Spieler Leroy Sané längst Vergangenheit. «Was passiert ist, ist auf dem Platz passiert und auf dem Platz geblieben», sagte der Union-Coach am Donnerstag vor dem Spiel gegen die Münchner am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei. Er werde mit Sané «umgehen wie mit jedem anderen Spieler».

Im Hinspiel im Januar hatte Bjelica den Offensivspieler bei einer Auseinandersetzung mehrmals ins Gesicht gefasst. Der Kroate sah daraufhin die Rote Karte und wurde wegen unsportlichen Verhaltens vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für drei Spiele gesperrt.