Berlin (dpa) – Vor dem Abstiegsduell mit Borussia Mönchengladbach hat sich Union Berlins Nenad Bjedlia trotz seiner lautstarken Ansage auf dem Trainingsplatz überzeugt von der Einstellung seines Teams gezeigt. «Die Mannschaft hat es absolut begriffen in dieser Woche, wo wir sind und worum wir kämpfen müssen. Ich fokussiere mich auf die positiven Dinge in dieser Woche. Das waren drei, vier Minuten Negatives», sagte der Kroate am Freitag vor dem Spiel der Eisernen am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/DAZN).

Der 52-Jährige hatte sich beim öffentlichen Training am Mittwoch sehr über die Ausführung einer Übung geärgert. In den Trainingseinheiten davor und in den Tagen danach habe das Team sehr konzentriert gearbeitet, sagte er. «Manchmal muss ich im Trainerteam lauter werden, manchmal muss ich zu Hause lauter werden. Das ist so im Leben. Wenn mir etwas nicht gefällt, muss ich reagieren. Die Mannschaft hat gut reagiert auf meine Kritik», sagte der Kroate.

Union steht vor dem 31. Spieltag zwei Punkte hinter den Gladbachern auf Rang zwölf. Das vor einigen Wochen noch komfortabel aussehende Polster auf den Relegationsplatz beträgt ebenfalls nur noch zwei Zähler. Bjelica ist vor der Offensive der Fohlen gewarnt, die mehr als doppelt so viele Tore wie Union erzielt hat. Der Trainer betonte aber auch: «Auch wenn sie so viele Tore geschossen haben, haben sie aktuell nur zwei Punkte mehr als wir.»

Seine Mannschaft müsse «zu den Stärken kommen, die wir im Spiel in Frankfurt, gegen Werder Bremen oder in Hoffenheim gezeigt haben, wo wir sehr stabil verteidigt haben, aber immer wieder auch gefährlich im Konterspiel waren.» Außenverteidiger Jerome Roussillon wird den Berlinern weiter fehlen. Mittelfeldmotor Rani Khedira, der unter Woche individuell trainiert hatte, ist bereit für das Spiel.