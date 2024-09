Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Die hohen Temperaturen halten sich weiterhin in Berlin und Brandenburg. Dabei wird es überwiegend sonnig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Mittag und Nachmittag treten zeitweise Windböen um 55 Kilometer pro Stunde auf, die gegen Abend wieder nachlassen. Die Höchstwerte liegen zwischen 30 und 33 Grad.

In der Nacht zum Freitag bleibt es wolkenlos und regenfrei. Die Temperaturen gehen auf Tiefstwerte zwischen 14 und 17 Grad zurück. Tagsüber wird am Freitag weiterhin viel Sonnenschein erwartet. Ab dem Nachmittag ziehen einige Schleierwolken durch. Die Temperaturen liegen zwischen 29 und 31 Grad.

Nachts sind Wolkenfelder am Himmel zu sehen, es bleibt größtenteils trocken. Es kühlt auf Tiefsttemperaturen zwischen 14 und 18 Grad ab.

Bis zu 32 Grad am Wochenende

Auch am Wochenende hält sich das hochsommerliche Wetter. Nur am Samstag kommt es vereinzelt zu Schauern, ansonsten besteht eine geringe Regenwahrscheinlichkeit. An beiden Tagen werden Höchstwerte von bis zu 32 Grad erwartet.