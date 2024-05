Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Sommerlich warm wird es am Mittwoch in Berlin und Brandenburg. Auf bis zu 28 Grad klettern die Temperaturen tagsüber, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Ab den Mittagsstunden ist gebietsweise mit Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometer pro Stunde aus südöstlicher bis östlicher Richtung zu rechnen. Zum Abend hin lässt der Wind langsam nach. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es trocken. Dabei sinken die Temperaturen bis auf zehn Grad.