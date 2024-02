Berlin (dpa/bb) – Am Mittwoch werden in Berlin und Brandenburg Höchstwerte bis zu 13 Grad erwartet. Neben vielen Wolken am Himmel kann es mancherorts etwas regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Ab dem Vormittag zieht der Regen allmählich Richtung Polen ab, stellenweise lockert es auf. Im Nordosten weht ein mitunter böiger Wind, der zum Abend abschwächt.

Die Nacht zum Donnerstag wird bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen sinken auf rund sechs Grad. Am Donnerstag bleibt es zunächst bedeckt mit Regenschauern und bis zu 13 Grad Höchsttemperatur. Laut DWD wird es vor allem am Nachmittag zeitweise freundlicher.

In der Nacht zum Freitag werden vom Havelland bis in die Nordhälfte Brandenburgs stürmische Böen erwartet. Am Freitag bleibt es dann voraussichtlich trocken – bei ähnlichen Temperaturen wie am Donnerstag.