Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Das sommerliche Wetter bleibt den Berlinern und Brandenburgern am Sonntag und zum Start in die neue Woche erhalten. Am Sonntag werden in der Niederlausitz bis zu 28 Grad erwartet, in Berlin 25 Grad und 22 Grad in der Prignitz, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zwischen dem Havelland und dem nördlichen Brandenburg können demnach jedoch frische Windböen auftreten. In der Nacht zum Montag sind dort Regenwolken und leichte Schauer möglich, bei einer Abkühlung auf 11 bis 15 Grad. Am Montag sollen die Tagestemperaturen in Brandenburg wieder auf bis zu 27 Grad ansteigen, mit den höchsten Werten an der Neiße. Regen ist nicht zu erwarten. Für Berlin sagen die DWD-Meteorologen 23 Grad voraus, bei schwachem Ostwind. Auch in der Nacht zum Dienstag soll es trocken bleiben, bei maximal 15 Grad. Der Dienstag selber soll den Angaben zufolge mit bis zu 29 Grad erneut ungewöhnlich warm werden. Allerdings kann es lokal zu Starkregen und Hagelschauern kommen. Ab Mittwoch sollen die Tagestemperaturen wieder unter 20 Grad fallen. Laut DWD wechseln sich dann Sonne und Wolken ab.