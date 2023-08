Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) will Lehrkräfte besser für den Umgang mit Konfliktsituationen schulen. «Wir wollen die Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen, die es schon gibt, noch einmal klarer herausarbeiten», sagte Freiberg der «Märkischen Allgemeinen» (Mittwoch). «Manche Lehrkräfte sind in schwierigen Konfliktsituationen mit Schülern unsicher, was die Möglichkeiten des Schulgesetzes angeht. Dem werden wir bei der Reform des Schulgesetzes Rechnung tragen.»

Im vergangenen Jahr hatte sich die Zahl der Gewaltdelikte an Schulen in Brandenburg deutlich erhöht. Im Schuljahr 2022/2023 stieg zudem die Zahl rechtsextremistischer Vorfälle an Schulen im Land. Der Lehrer Max Teske und die Lehrerin Laura Nickel aus Burg im Spreewald in Brandenburg hatten im April in einem Brandbrief tägliche rechtsextremistische Vorfälle an ihrer Schule öffentlich gemacht und waren danach rechten Anfeindungen ausgesetzt. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Beide verließen die Schule.