Berlin (dpa) – Pal Dardai wird einem Medienbericht zufolge in der kommenden Saison nicht mehr Trainer bei Fußball-Zweitligist Hertha BSC sein. Diese Entscheidung habe Geschäftsführer Thomas Herrich dem 48-Jährigen vergangene Woche mitgeteilt, berichtete die «Bild» am Samstag. Damit wäre die Partie am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern (13.00 Uhr/ Sky) das letzte Heimspiel des Ungarn. Der Verein äußerte sich bisher nicht dazu.

Dardais Vertrag beim Bundesliga-Absteiger läuft mit Ende dieser Saison aus. Die bisherige Spielzeit verlief für den derzeitigen Tabellen-Neunten unter seiner Leitung eher enttäuschend. Dardai war 1997 als Spieler zur Hertha gekommen, 2012 wechselte er als Trainer in den Nachwuchsbereich, 2015 übernahm er erstmals die Profimannschaft und wurde im April 2023 zum dritten Mal in seiner Karriere dort Cheftrainer.

Dem Bericht der «Bild» zufolge läuft bei den Berlinern bereits die Nachfolger-Suche. Aussichtsreiche Kandidaten sollen demnach der aktuelle Nürnberg-Coach Cristian Fiél und der ehemalige Augsburger Trainer Enrico Maaßen sein.