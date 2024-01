Berlin/Hamburg (dpa) – Der Liedermacher und DDR-Dissident Wolf Biermann (87) hat zahlreiche Künstlerinnen und Künstler zu einem Album mit Cover-Versionen seiner Lieder eingeladen. «Wolf Biermann Re:imagined – Lieder für jetzt!» soll am 15. November zum 88. Geburtstag Biermanns erscheinen.

Mit «Ermutigung» in einer Version des Schweizer Musikers Bonaparte ist am Freitag bereits ein erstes Lied veröffentlicht worden. Mit dem Album solle gezeigt werden, dass Biermanns Musik und Texte immer noch relevant seien, hieß es von Biermanns Label und Verlag Clouds Hill.

Bis zum Album im November seien noch mehrere Veröffentlichungen von Singles geplant. Die Songs seien sowohl bei Clouds Hill aufgenommen worden, als auch teilweise in den Homestudios der Beteiligten enstanden.

Der in Hamburg geborene Biermann war 1953 in die DDR übergesiedelt und lebte lange in Berlin. Nach einem Konzert in Köln wurde er 1976 von der DDR-Führung ausgebürgert. Die Ausweisung und die daran anschließenden Proteste in der DDR gelten als politische Zäsur in der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte. Biermann lebt wieder in Hamburg.