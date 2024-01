Berlin (dpa/bb) – Die Damen und Herren vom Berliner HC haben die 1. Hallenhockey-Bundesliga Ost jeweils als Tabellenführer beendet und sich das damit verbundene Heimrecht im Viertelfinale der deutschen Meisterschaft am 20. Januar gesichert. Die Damen gewannen am Sonntag ihr letztes Vorrundenspiel mit 5:0 (2:0) beim Absteiger Mariendorfer HC und zogen damit an den punktgleichen Zehlendorfer Wespen vorbei, die sich parallel mit 14:0 (5:0) gegen den TC Blau-Weiss durchsetzen, aber die um einen Treffer schlechtere Tordifferenz haben.

Der bisherige Spitzenreiter TuS Lichterfelde verlor überraschend mit 3:5 (2:2) beim Aufsteiger ATV Leipzig, verpasste damit den ersten Staffelsieg seit 2011 und fiel punktgleich mit dem BHC und den Wespen auf Platz drei zurück. «Dieses Szenario ist immer noch surreal und ein Geschenk für uns. Ich habe die letzten Minuten auf der Bank geweint, als ich die anderen Ergebnisse gesehen habe», sagte BHC-Trainer Tin Matković.

Bei den Herren hatte sich der BHC den Staffelsieg bereits am Vortag durch ein 8:5 (6:3) gegen die zweitplatzierten Wespen gesichert. Zum Vorrundenabschluss siegte der DM-Halbfinalist von 2023 mit 10:1 (4:1) gegen den HC Roseneck. Aufsteiger Zehlendorf 88 ist mit nur vier Punkten wieder abgestiegen.

Im Viertelfinale empfangen die BHC-Damen nun am kommenden Samstag (12.00 Uhr) den Nordzweiten UHC Hamburg, die Herren (14.00 Uhr) treffen im Cole-Sports-Center auf den Club an der Alster. Die Wespen-Teams müssen nach Hamburg zum Harvestehuder THC reisen, der sich jeweils die Nordmeisterschaft sicherte.