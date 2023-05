Berlin (dpa/bb) – Die Herren des Berliner HC sind mit einem Sieg in die Playoffs der 1. Feldhockey-Bundesliga gestartet. Die Gastgeber setzten sich am Samstag im ersten Viertelfinale der Best-of-Three-Serie überraschend mit 3:2 (0:2) gegen Meister Rot-Weiss Köln durch. Den Siegtreffer im Ernst-Reuter-Stadion besorgte Tom Neßelhauf in der 48. Minute in Überzahl. Zuvor hatten Leon Schmidt (45.) und Luis Gill (47.) die Kölner 2:0-Führung durch Weltmeister Christopher Rühr (12.) und Maximilian Siegburg (26.) wieder ausgeglichen.

«Wir haben das ganze Spiel sehr gut gespielt und lagen 0:2 hinten, obwohl wir die bessere Mannschaft waren», sagte Kapitän Paul Dösch, dessen Team die letzten vier Ligaspiele alle verloren hatte. «Am Ende hatten wir bei dem Doppelschlag dann das nötige Spielglück auf unserer Seite. Wir wollten den Sieg aber auch ein Stück mehr als Köln.»

Im Anschluss unterlagen die BHC-Damen den Kölner Damen in ihrem ersten Playoff-Spiel mit 0:3 (0:1). Emma Boermans (2.) hatte den Favoriten früh in Führung gebracht, ehe Sophie Prumbaum (31.) und Antonia Lonnes (51.) in der zweiten Halbzeit erhöhten. Das zweite und gegebenenfalls das dritte Viertelfinal-Duell finden am 20. und 21. Mai in Köln statt.